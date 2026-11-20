நோயாளிக்கு 90 சதவீத இருதய அடைப்பு தரண் மருத்துவமனையில் வெற்றிகர சிகிச்சை
நோயாளிக்கு 90 சதவீத இருதய அடைப்பு தரண் மருத்துவமனையில் வெற்றிகர சிகிச்சை
ADDED : நவ 20, 2026 01:13 AM
சேலம்: சேலம் தரண் மருத்துவமனையில், தீவிர நெஞ்சு வலியுடன் அனுமதிக்கப்பட்ட, 65 வயது முதியவருக்கு, இருதய மருத்துவர் வினோத்குமார் தலைமையில் குழுவினர், நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வெற்றிகரமாக சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, நோயாளி நிலையை ஆராய்ந்ததில், எல்.ஏ.டி., ரத்த நாளத்தில், 90 சதவீதம் கால்சியம் மற்றும் கொழுப்பு கட்டிகளால் கடும் அடைப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.இந்த கால்சியத்தை உடைக்க, அதிர்வு அலைகளை வெளிப்படுத்தும் சிறப்பு ஐ.வி.எல்., பலுான் பயன்படுத்தப்பட்டது. 40க்கும் மேற்பட்ட முறை அதிர்வுகள் செலுத்தப்பட்டு, கால்சியம் உடைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து கால்சியம், கொழுப்பு கட்டிகள் நீக்கப்பட்டு ஸ்டென்ட் பொருத்தப்பட்டது. பின், ஐ.வி.யு.எஸ்., பரிசோதனையில், ஸ்டென்ட் வட்ட வடிவில் சீராக விரிவடைந்திருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. நோயாளிக்கு உடனே ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. அவர் மறுநாளே இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினார்.
இதுகுறித்து தரண் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குனர் தரணீஷ் கூறுகையில், ''இருதய நோய்களுக்கு அதிநவீன இயந்திரங்கள், திறமையான மருத்துவக்குழு, 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் செயல்படும் வசதிகள், தரண் மருத்துவமனையின் சிறப்பம்சம்,'' என்றார்.