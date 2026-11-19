சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் அதிநவீன அவசர சிகிச்சை பிரிவு தொடக்கம்
சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் அதிநவீன அவசர சிகிச்சை பிரிவு தொடக்கம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:49 PM
சேலம்: தமிழக அரசு மருத்துவ கல்வி, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில், சேலம் அரசு மருத்துவமனை சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியில், 2024ல் அதிநவீன அவசர சிகிச்சை பிரிவு தொடங்க, 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 5 மாடி கட்டடம், 3.75 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க நிதி ஒதுக்கி பணி நடந்தது.
கட்டுமான பணி முடிந்து, தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ.,18), சென்னையில் இருந்து காணொளி வாயிலாக, அதிநவீன அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, சேலம் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் கலெக்டர் இளம்பகவத், புது கட்டடத்தில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து அவர் கூறுகையில், ‘‘அவசர சிகிச்சை பிரிவில், 50 படுக்கை, 3 அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள், இ.சி.ஜி., எக்ஸ்ரே, அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன், வெண்டிலேட்டர், ஆக்சிஜன் உள்ளிட்ட அனைத்து வகை உபகரணங்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், நோயாளிகளுக்கு தனித்தனி ஓய்வறை, கழிப்பறை உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன,’’ என்றார்.
த.வெ.க., மேற்கு தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., லட்சுமணன், காங்., துணை மேயர் சாரதா தேவி, மருத்துவமனை டீன் தேவி மீனாள், கண்காணிப்பாளர் சங்கர்(பொ), ஆர்.எம்.ஓ., ஸ்ரீலதா, பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
சைட் பாக்ஸ்...
துணை மேயர் வந்தார்
மேயர் சென்றார்
இந்த விழாவுக்கு, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த சேலம் மாநகராட்சி மேயர் ராமச்சந்திரன், காலை, 10:30 மணிக்கு வந்தார். 11:00 மணி வரை, விழா தொடங்கவில்லை. காங்., கட்சியின், மாநகராட்சி துணை மேயர் சாரதாதேவி, புது கட்டட விழா நடந்த, 3ம் மாடிக்கு வந்தார்.
அவரை பார்த்ததும், யாரிடமும் சொல்லாமல், மேயர் ராமச்சந்திரன் எழுந்து, விழா அரங்கை விட்டு வெளியேறினார். அவரை கலெக்டர் இளம் பகவத், டீன் தேவி மீனாள் உள்ளிட்டோர் அழைத்தும், அவர் கண்டுகொள்ளாமல் கிளம்பினார்.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், தி.மு.க., – காங்., கூட்டணி உடைந்து, த,வெ.க.,வுடன் காங்., கைகோர்த்தது. அப்போது முதல், மேயர், துணை மேயர் இடையே பிரச்னை நிலவுகிறது. குறிப்பாக மாநகராட்சி கூட்டத்தில், துணை மேயர் இருக்கை தொடர்பாக அடிக்கடி வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டன.
இந்நிலையில், அரசு விழாவை மேயர் புறக்கணித்துச் சென்றார்.