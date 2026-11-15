சுதேசி விழிப்புணர்வு இயக்க பயிலரங்கம்

ADDED : நவ 14, 2026 04:23 AM
சேலம்: சேலத்தில், சுதேசி விழிப்புணர்வு இயக்கம் சார்பில், 'சுதேசி எதற்காக, யாருக்காக' தலைப்பில் சிந்தனை பயிலரங்கம் நேற்று நடந்தது. அதில் மாநில இணை அமைப்பாளர் சேஷாத்திரி பேசியதாவது:
வெகுஜன மக்களிடம், சுதேசி சிந்தனையை ஏற்படுத்துவதே இந்த பயிலரங்கின் நோக்கம். குறிப்பாக மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தொழில் முனைவோர் மத்தியில் சுதேசியை செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். சேலத்தில் வரும் டிச., 6ல், உற்பத்தியாளர் - வியாபாரிகளை ஒருங்கிணைக்கும் சங்கம நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும். அதில் சந்தையை விரிவாக்க விரும்பும் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் உற்பத்தி பொருளை சந்தைப்படுத்தலாம்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஏ.வி.ஆர்., சுதர்சனம், தமிழகத்தின் வடமாநில ஆர்.ஆர்.எஸ்., தலைவர் குமாரசாமி, சுதேசிய இயக்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சந்திரசேகரன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.