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பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் மாணவ, மாணவியருக்கான தேக்வாண்டோ
பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் மாணவ, மாணவியருக்கான தேக்வாண்டோ
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 AM
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சேலம்; தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், பாரதியார் தின விளையாட்டு
போட்டிகளின் கீழ், சேலம் காந்தி ஸ்டேடிய உள் விளையாட்டு அரங்கில், நேற்று நகர்ப்புற குறு-மைய அளவில் 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கான தேக்வாண்டோ போட்டி நடத்தப்பட்டது.
இதில், 90 மாணவர்கள், 40 மாணவியர் கலந்து கொண்டனர். இதே போல் நாளை (ஜூலை 22) குத்துச்சண்டை போட்டியும், 24ல் சிலம்பம் போட்-டியும் நடக்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு குறுமைய அள-விலும் முதலிடம் பிடிக்கும் மாணவர்கள், சேலம் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர். இதில் முதலிடம் பிடிப்பவர்கள், மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர்.