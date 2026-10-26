தமிழக அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 14, 2026 05:15 AM
சங்ககிரி:தமிழ்நாடு
அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில், சங்ககிரி தாசில்தார் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தாலுகா செயலர் முத்துகுமார் தலைமை
வகித்தார்.
அதில் உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்ட
விதிமுறைகளை உடனே வெளியிட்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்ட நடவடிக்கைகளை
துரிதப்படுத்தல்; 2002ல் பணி நீக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை
பணியாளர்களின், 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி
பணிக்கால
மாக முறைப்படுத்தல்; புது மருத்துவ காப்பீடு
திட்டத்தை, தமிழக அரசு ஏற்று நடத்தல்; அனைத்து அரசு அலுவலகங்களில்
பாலின சமத்துவம் ஏற்படுத்தல் என்பன உள்பட, 14 அம்ச கோரிக்கைகளை
நிறைவேற்றக்கோரி கோஷம் எழுப்பினர். நிர்வாகிகள் பலர்
பங்கேற்றனர்.
ஓமலுார் தாலுகா அலுவலகம் முன், வட்டார கிளைத்தலைவர்
ராஜசேகரன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதேபோல்
காடையாம்பட்டி, நங்கவள்ளி பி.டி.ஓ., அலுவலகங்கள் முன்
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன.