மின் கம்பத்தில் பைக் மோதி டேங்க் ஆப்பரேட்டர் பலி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:12 AM
கெங்கவல்லி: கெங்கவல்லி அருகே கூடமலையை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 49. ஊராட்சி குடிநீர் தொட்டியில் தண்ணீர் எடுத்துவிடும் டேங்க் ஆப்-பரேட்டராக பணிபுரிந்தார். நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:30 மணிக்கு கூடமலையில் இருந்து, 'பல்சர்' பைக்கில், புங்கவா-டியில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு, கூடமலை - கடம்பூர் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார். கடம்பூர் காட்டம்மன் கோவில் அருகே, சாலையோர மின் கம்பம் மீது பைக் மோதி-யதில், தடுமாறி விழுந்த, முருகேசன், சம்பவ இடத்தில் உயிரி-ழந்தார். கெங்கவல்லி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பெண் உயிரிழப்புவாழப்பாடி, மத்துாரை சேர்ந்தவர் பெரியசாமி, 44. இவரது மனைவி ரஞ்சிதா, 35. இவர்கள் குடும்பத்துடன், மும்பையில் தங்கி கூலி வேலை செய்தனர். வாழப்பாடி அடுத்த சேசன்சாவ-டியில், உறவினர் துக்க நிகழ்ச்சிக்கு, ரஞ்சிதா வந்தார்.
இறந்தவருக்கு சுவாமி கும்பிட, நேற்று முன்தினம் மதியம், 2:00 மணிக்கு, ரஞ்சிதா, அவரது தங்கை மகனுடன், 'யமஹா எப்.இசட்.,' பைக்கில் சேசன்சாவடி நோக்கி சென்றுகொண்டி-ருந்தார். கிழக்குக்காட்டில், சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சா-லையில் சென்றபோது, ரஞ்சிதாவின் சேலை கைபிடியில் மாட்டி, நிலை தடுமாறி விழுந்தார். அதில் சம்பவ இடத்தில் உயிரி-ழந்தார். வாழப்பாடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.