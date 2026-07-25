டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு கேட்டு ஆர்ப்பாட்டம்
டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு கேட்டு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:18 AM
பனமரத்துப்பட்டி; சேலம் மாவட்ட டாஸ்மாக் அனைத்து தொழிற்-சங்க கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில், சந்தி-யூரில் உள்ள டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலு-வலகம் முன், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது. கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக் கடையில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சமூக விரோதி கள் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுத்தல்; டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என கோஷம் எழுப்பினர்.
இதுகுறித்து நிர்வாகிகள் பேசியதாவது: ஒரு டாஸ்மாக் கடையில், 40 லட்சம் முதல், 50 லட்சம் ரூபாய் வரை இருப்பு உள்ளது. தினமும் ஒரு லட்சம் முதல், 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்-பனை நடக்கிறது. லட்சக்கணக்கில் பணம் புழங்கும் டாஸ்மாக் கடை, பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. இதுவரை சேலம் மாவட்-டத்தில், 105 பேர், மாநிலம் முழுதும், 5,000 பேர் இறந்துள்ளனர்.டாஸ்மாக் கடைக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். தனியார் முகமை மூலம் காலி மது பாட்டிலை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை செயல்ப-டுத்த ஜூன், 30 வரை அமைச்சர் அவகாசம் கேட்டார். ஜூலை, 30 வந்தும் அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வில்லை. இப்பிரச்னையில் கத்து-கிறோம்; கதறுகிறோம். டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கருணை காட்டவில்லை. வரும் சட்ட சபை கூட்-டத்தொடரில் பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.
தொடர்ந்து டாஸ்மாக் அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தனர். தொ.மு.ச. அண்ணா தொழிற்சங்கம், அரசு பணியாளர் சங்கம், சி.ஐ.டி.யு., எல்.எல்.எப்., உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்க நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.