டாஸ்மாக் கடையை மூடி காத்திருப்பு போராட்டம் 111 ஊழியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு 'மெமோ'
டாஸ்மாக் கடையை மூடி காத்திருப்பு போராட்டம் 111 ஊழியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு 'மெமோ'
ADDED : நவ 03, 2026 06:29 AM
பனமரத்துப்பட்டி; சேலம் மாவட்டத்தில், 165 டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் உள்ளன. அங்கு, காலி பாட்டில்களை திரும்ப கொடுத்து, 10 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் முதல், காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில், புதிய நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டது. இத்திட்டத்துக்கு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நேற்று டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காமல், சந்தியூரில் உள்ள மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு ஊழியர்கள் வந்தனர். காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதற்கு, கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய நடைமுறையை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.இது குறித்து, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கூறியதாவது:
டாஸ்மாக் கடையில் உள்ள ஒரு கையடக்க கருவியில் டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனை, மற்றொரு கருவியில் யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனை செய்கிறோம். காலி பாட்டில்களை ஸ்கேன் செய்வதற்கு தனியாக கையடக்க கருவி வழங்கவில்லை. நேற்று முன்தினம், நெட்வொர்க் பிரச்னையால் கையடக்க கருவியில் உள்ள செயலி சரியாக செயல்படவில்லை. காலி பாட்டிலை ஸ்கேன் செய்ய முடியவில்லை.
புதிய நடைமுறைப்படி, 1,000 ரூபாய்க்கு மேல் மது வாங்கினால், கட்டாயம் மின்னணு பரிவர்த்தனை மூலம் மட்டும் பணம் வழங்க முடியும். மின்னணு பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாத பலர், கையில் பணம் கொடுத்து மது கேட்டு, தகராறு செய்கின்றனர். இதனால், கடைகளில் கூட்டம் சேர்ந்து, தள்ளு முள்ளு ஏற்பட்டு, பல இடங்களில் ஊழியர்கள் தாக்கப்பட்டனர். பனமரத்துப்பட்டி டாஸ்மாக் கடை கவுன்டரில் நேற்று முன்தினம் இரவு, குடிமகன்கள் பாட்டில்களை வீசி அடித்தனர். ஊழியர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு
இல்லை.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை, 4:00 மணிக்கு மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் வந்தார். அவர், ஊழியர்களை அழைத்து பேசவில்லை. முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் கடைகளை மூடியதற்கு விளக்கம் கேட்டு, 111 ஊழியர்களுக்கு வாட்ஸ் ஆப் மூலம் அதிகாரிகள், 'மெமோ' வழங்கியுள்ளனர். தனியார் முகமை மூலம் காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.