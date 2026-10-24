ரூ.25 கோடி மதிப்பில் கோவில் நிலம் மீட்பு

ADDED : அக் 23, 2026 05:18 AM
ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் கண்ணனுார் மாரி-யம்மன் கோவில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாடில் உள்ளது. ஓமலுார், அதை சுற்றி-யுள்ள இடங்களில் உள்ள அக்கோவிலுக்கு சொந்-தமான நிலங்கள், தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்-தன. இதுகுறித்து அறநிலையத்துறையினர், நீதி-மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
அதன் உத்தர-வுப்படி நேற்று, ஓமலுார் டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் எதிரே மற்றும் வேலாக்கவுண்டனுாரில் தனியார் பள்ளி பின்புறம் என, 6.6 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்-டது.இதுகுறித்து, அக்கோவில் செயல் அலுவலர் ஜீவானந்தம் கூறுகையில், ''சேலம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை கமிஷனர் ரமணி-காந்தன் தலைமையில், தனியார் ஆக்கிரமிப்பில், 3 இடங்களில் இருந்த, 6.6 ஏக்கர் நிலத்தை, வரு-வாய்த்துறையினர் அளவீடு செய்து, எல்லை கற்கள் நடப்பட்டு, ஸ்வாதீனம் எடுக்கப்பட்டது. 'யாரும் அத்துமீறக்கூடாது' என, கோவில் சார்பில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்கப்-பட்ட கோவில் சொத்தின் மதிப்பு, 25 கோடி ரூபாய்,'' என்றார்.