பணம், ஜாதி அரசியல் செய்தவருக்கு நன்றி காங்.,கில் பதவி கிடைக்காதவர்
பணம், ஜாதி அரசியல் செய்தவருக்கு நன்றி காங்.,கில் பதவி கிடைக்காதவர்
ADDED : நவ 16, 2026 03:22 AM
சேலம்: காங்., சேலம் மாநகர் மாவட்டத்தில், பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, கடந்த, 12ல் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டார். அதில் பலருக்கு பொறுப்புகள் கிடைக்கவில்லை என, அக்கட்சியினர் இடையே அதிருப்தி எழுந்-துள்ளது. இந்நிலையில் சேலத்தில் சாரதா கல்லுாரி சாலை, சூர-மங்கலம் உள்பட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில், காங்., தலைவர்கள் படங்களுடன் அச்சிடப்பட்ட சுவரொட்டி ஒட்டப்-பட்டுள்ளது.
அதில், 'கட்சிக்காக உழைத்த சிவகுமார் ஆகிய எனக்கு, எந்த பத-வியும் வராமல் பார்த்துக்கொண்ட, சேலம் மாநகர தலைவி சாரதா-தேவிக்கும், அவருக்கு பக்க பலமாக பணத்தை பெற்றுக்-கொண்டு, ஜாதி அரசியல் செய்த மாநகர மேலிட பொறுப்பாளர்
சிவராஜசேகரனுக்கும் கோடான கோடி நன்றி' என தெரிவித்து, 'இப்படிக்கு சிவக்குமார், காங்., கட்சி உண்மையான தொண்டன்' என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த சுவரொட்டியால், மாநகர காங்., நிர்-வாகிகள் இடையே சலசலப்பு எழுந்தது.இதுகுறித்து, மாநகராட்சி துணை மேயர் சாரதாதேவியிடம் கேட்-டபோது, ''நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்த-மில்லை. மேலிடத்தில் குழு அமைத்து, நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்-யப்பட்டுள்ளனர். போஸ்டர் ஒட்டிய சிவகுமார், எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவில், மாவட்ட தலைவராக உள்ளார். அவருக்கு எதி-ரானவருக்கு பதவி கிடைத்ததால், இப்படி செயல்படுகிறார். கட்சி யாருக்கு பொறுப்பு வழங்கினாலும், தலைமைக்கு கட்டுப்-பட்டு பணிபுரிய வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்,'' என்றார்.