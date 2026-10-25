/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/துர்நாற்ற மூட்டை பன்றி உடலால் நிம்மதி
ADDED : அக் 01, 2026 03:12 AM
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சேலம்: சேலம், போடிநாயக்கன்பட்டியில் இருந்து, சிவதாபுரம், திருவாக்-கவுண்டனுார் செல்லும் பிரிவு சாலை அருகே முட்புதரில் ஒரு சாக்கு மூட்டை கிடந்தது.
அது துர்நாற்றம் வீசியதால் அப்பகுதி மக்கள், சூரமங்கலம் போலீ-சாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அவர்கள் வந்து, மூட்டையை பிரித்து பார்த்தபோது, ஒரு பன்றி உடல் கிடந்தது. இதனால் போலீசார், அப்பகுதி மக்கள், நிம்மதி அடைந்தனர்.
விசாரணையில், உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த பன்றியை, அதன் உரிமையாளர், சாக்கு மூட்டையில் கட்டி புதரில் வீசியது தெரிந்தது. பின் பன்றி உடலை போலீசார் தீ வைத்து எரித்தனர்.