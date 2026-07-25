தரமான கல்வியின் இருப்பிடம் மேச்சேரி தி காவிரி கல்வி நிறுவனங்கள்
தரமான கல்வியின் இருப்பிடம் மேச்சேரி தி காவிரி கல்வி நிறுவனங்கள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:41 AM
சேலம்; சேலம் மாவட்டம், மேச்சேரியில் உள்ள, தி காவிரி கல்வி அறக்கட்டளை, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை ஒரே வளாகத்தில், தனித்தனி கட்டமைப்புகளுடன் நிர்வகித்து வருகிறது.
இங்கு, பொறியியல், பாலிடெக்னிக், கலை அறி-வியல், கல்வியியல், நர்சிங், பிசியோதெரபி, பார்மஸி ஆகிய கல்லுாரிகள் தனி சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. நவீன ஆய்வகங்கள், நுாலகங்கள், அறிவுத்திறன் பயிற்சி கூடங்கள் மற்றும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அமைதியான சூழல் ஆகியவை இக்கல்வி நிறுவனங்களின் தனித்துவமாகும்.
தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் கல்லுா-ரியில், 10 இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளும், 6 முது-கலை பட்டப்படிப்புகளும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், முன்னணி நிறுவனங்க-ளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்-பட்டு, சிறப்பு திறன் மேம்பாட்டு வகுப்புகள் நடத்-தப்படுகின்றன. இதே கல்லுாரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் பயின்ற மாணவர்கள், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்-களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.அதேபோல், கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், 11 இளங்கலை பட்டப்படிப்பு, 2 முதுகலை பட்டப்ப-டிப்புகளுடன் மாணவர்களுக்கு சிறந்த உயர்கல்-வியை வழங்கி வருகிறது. கல்வியியல் கல்லுா-ரியில், இதுவரை, 5,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்கி, கல்விச் சேவைக்கு அர்ப்பணித்துள்ளது.
நர்சிங் கல்லுாரியில், திறமைமிக்க பேராசிரியர்-களை கொண்டு கற்பிக்கப்படுகிறது. இளங்கலை பிசியோதெரபி பாடப்பிரிவில் தற்போது, 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள படித்து வரு-கின்றனர்.