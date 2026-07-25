தரமான கல்வியின் இருப்பிடம் தி காவிரி கல்வி நிறுவனங்கள்
தரமான கல்வியின் இருப்பிடம் தி காவிரி கல்வி நிறுவனங்கள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:44 AM
சேலம்:சேலம்
மாவட்டம், மேச்சேரியில் உள்ள, தி காவிரி கல்வி அறக்கட்டளை, பல்வேறு
கல்வி நிறுவனங்களை ஒரே வளாகத்தில், தனித்தனி கட்டமைப்புகளுடன்
நிர்வகித்து வருகிறது.
இங்கு, பொறியியல், பாலிடெக்னிக், கலை
அறிவியல், கல்வியியல், நர்சிங், பிசியோதெரபி, பார்மஸி ஆகிய
கல்லுாரிகள் தனி சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. நவீன
ஆய்வகங்கள், நுாலகங்கள், அறிவுத்திறன் பயிற்சி கூடங்கள் மற்றும்
இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அமைதியான சூழல் ஆகியவை இக்கல்வி நிறுவனங்களின்
தனித்துவமாகும்.தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் கல்லுாரியில்,
10 இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளும், 6 முதுகலை பட்டப்படிப்புகளும்
கற்பிக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும்
வகையில், முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
மேற்கொள்ளப்பட்டு, சிறப்பு திறன் மேம்பாட்டு வகுப்புகள்
நடத்தப்படுகின்றன. இதே கல்லுாரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள
பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் பயின்ற மாணவர்கள், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள
பல்வேறு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
அதேபோல்,
கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், 11 இளங்கலை பட்டப்படிப்பு, 2 முதுகலை
பட்டப்படிப்புகளுடன் மாணவர்களுக்கு சிறந்த உயர்கல்வியை வழங்கி
வருகிறது. கல்வியியல் கல்லுாரியில், இதுவரை, 5,000-க்கும் மேற்பட்ட
சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்கி, கல்விச் சேவைக்கு
அர்ப்பணித்துள்ளது. நர்சிங் கல்லுாரியில், திறமைமிக்க
பேராசிரியர்களை கொண்டு கற்பிக்கப்படுகிறது. இளங்கலை
பிசியோதெரபி பாடப்பிரிவில் தற்போது, 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள
படித்து வருகின்றனர்.