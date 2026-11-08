தீபாவளி 'பர்சேஸ்' மக்கள் கூட்டத்தால் மாநகரம் களைகட்டியது
தீபாவளி 'பர்சேஸ்' மக்கள் கூட்டத்தால் மாநகரம் களைகட்டியது
UPDATED : நவ 07, 2026 04:31 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:22 AM
சேலம்; தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, புத்தாடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் வாங்க, சேலம் மாநகரில் ஜவுளி உள்பட பல்வேறு கடைகளிலும் சில நாட்களாக மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. நாளை தீபாவளியால், நேற்று பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், கடைவீதி, முதல், இரண்டாம் அக்ரஹாரம், குகை, 4, 5 ரோடுகள், புது பஸ் ஸ்டாண்ட்
உள்ளிட்ட பகுதி ஜவுளி கடைகளில் ஆடைகளை வாங்க மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.
முதல் அக்ரஹாரம், அருணாசல ஆசாரி தெரு, சி.சி.சாலை பகுதிகளில் சாலையோர கடைகள், தள்ளுவண்டி கடைகளிலும் துணி விற்பனை அதிகரித்து காணப்பட்டது. பட்டாசு, இனிப்பு கடைகளிலும் கூட்டமாக காணப்பட்டது.இதற்கேற்ப சேலம் மாநகர் மட்டுமின்றி, கிராம பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானோர், இருசக்கர வாகனம், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் வந்து, 'தீபாவளி பர்சேஸ்' செய்ததால், மாநகரின் முக்கிய சாலைகளில் போக்கு வரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, 4, 5 ரோடுகள், புது பஸ் ஸ்டாண்ட், அஸ்தம்பட்டி, குகை, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகள் ஸ்தம்பித்தன. வாகன ஓட்டிகள் ஊர்ந்தபடியே சென்றனர். போக்குவரத்து போலீசார் சீர் செய்த நிலையிலும், ஏராளமான வாகனங்கள் அணிவகுத்ததால், சமாளிக்க முடியாமல் தவித்தனர். சாலை இருபுறங்களிலும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
இதையடுத்து மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு, முதல், இரண்டாம் அக்ரஹார பகுதியில் நடந்து சென்று ஆய்வு செய்தார். பாதசாரிகளுக்கு இடையூறாக வாகனங்கள் சென்று வந்ததால், வாகனங்களை தடுத்து, மக்கள் சிரமமின்றி சென்று வர, அதிகாரி களுக்கு உத்தரவிட்டார். குற்றங்கள் நடக்காமல் இருக்க, மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் சாதாரண உடைகளில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
சொந்த ஊர் செல்வதற்காக குவிந்த மக்களால், சேலம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்டமாக காணப்பட்டது. அங்கு பஸ்சை எதிர்பார்த்து வெகு நேரம் காத்திருந்து பயணியர் அவதிப்பட்டனர். சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலும் பயணியர் கூட்டம் காணப்பட்டது.