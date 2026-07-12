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மரம் வெட்டியவர்கள் மீது புகார் அளித்தது மாநகராட்சி

மரம் வெட்டியவர்கள் மீது புகார் அளித்தது மாநகராட்சி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:16 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:16 AM

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பனமரத்துப்பட்டி:சேலம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பனமரத்துப்பட்டி ஏரியில் இருந்து, பல்வேறு வகையான பலன் தரும் மரங்களை அடியோடு வெட்டி, கடந்த, 14ல் மர்ம நபர்கள் லாரியில் கடத்திச்சென்றனர்.

மக்கள் தகவல்படி, மல்லுார் போலீசார், மரம் கடத்திய லாரியை பிடித்தனர். இதுகுறித்து, சேலம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் புகார் அளிக்க காலம் தாழ்த்தியதால், போலீசார் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.இதனால் மரங்களை வெட்டி கடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, நேற்று முன்தினம், பனமரத்துப்பட்டி ஏரி போராட்ட குழுவினர், சேலம் மாநகராட்சி மேயர் ராமச்சந்திரனிடம் புகார் அளித்தனர்.இதையடுத்து மரங்களை வெட்டி கடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், பனமரத்துப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேற்று புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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