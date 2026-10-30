மாணவியை ‘போட்டோ’ எடுத்து சீண்டல் போலீசில் புகாரால் டிரைவர் தற்கொலை
மாணவியை ‘போட்டோ’ எடுத்து சீண்டல் போலீசில் புகாரால் டிரைவர் தற்கொலை
ADDED : அக் 29, 2026 03:52 AM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார், மல்லியக்கரையை சேர்ந்த வேல்முருகன் மகன் வெங்கடசுப்ரமணியன், 31. கார் டிரைவரான இவருக்கு திருமணமாகி, 3 வயதில் பெண் குழந்தை மற்றும் இரு நாட்களுக்கு முன் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
கடந்த, 26ல் வெங்கடசுப்ரமணியன், அவரது மகளை குளிக்க வைக்க, அதே பகுதியை சேர்ந்த, 14 வயதுடைய, 9ம் வகுப்பு மாணவியை அழைத்துச்சென்றார். அரை மணி நேரத்துக்கு பின், மாணவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, பெற்றோர் சென்று விசாரித்தனர்.
அப்போது, வெங்கடசுப்ரமணியன், மாணவியின் ஆடைகளை கழற்றி மொபைல் போனில் புகைப்படம் எடுத்ததோடு, சில்மிஷம் செய்தது தெரிந்தது. அத்துடன், ‘வெளியே சொன்னால் புகைப்படங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டு விடுவேன்’ என மிரட்டியதும் தெரிந்தது.
தொடர்ந்து மாணவியின் பெற்றோர், ஆத்துார் மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போலீசார், வெங்கடசுப்ரமணியன் மீது, ‘போக்சோ’ வழக்குப்பதிந்தனர். இதை அறிந்த வெங்கடசுப்ரமணியன், மல்லியக்கரை பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் உள்ள நிழற்கூடத்தில் அமர்ந்து, பூச்சி மருந்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார். அவரை, மக்கள் மீட்டு ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். தொடர்ந்து மேல்சிகிச்சைக்கு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிந்து, மல்லியக்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.