/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கல்லறை திருநாள் அனுஷ்டிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 07:31 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:29 AM
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சேலம்; கல்லறை திருநாளையொட்டி, ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள், இறந்த தங்கள் முன்னோர்களின் சமாதிகளை சுத்தம் செய்து, அலங்கரித்து அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
ஆண்டுதோறும் நவ., 2ம் தேதி, கல்லறை திருநாள் கிறிஸ்தவர்களால் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் இறந்த தங்கள் முன்னோர்களின் ஆன்மா சாந்தி அடைய வேண்டி, சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்வர். அதன்படி சேலம் நான்கு ரோடு குழந்தை ஏசு பேராலயம் எதிரே உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில், நேற்று ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் முன்னோர்களின் சமாதிகளை சுத்தம் செய்து, மலர்களால் அலங்கரித்து மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்தனர்.* ஆத்துார், கொளத்துார், ஓமலுார்,சங்ககிரி உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிறிஸ்தவர்களால் கல்லரை திருநாள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.