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மனைவி இறந்த துக்கம் கணவரும் விபரீதம்

மனைவி இறந்த துக்கம் கணவரும் விபரீதம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:13 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:13 AM

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தாரமங்கலம்:தாரமங்கலம் அருகே தெசவிளக்கு, சேவான்வளவை சேர்ந்தவர் கந்தசாமி, 75. இவரது மனைவி வள்ளியம்மாள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு, 3 மாதங்களுக்கு முன் இறந்தார். இதையடுத்து வாழ பிடிக்கவில்லை என கந்தசாமி கூறி வந்தார்.

நேற்று முன்தினம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்தார். அவரை, மகன் சதீஷ்குமார் மீட்டு, தாரமங்கலம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சேர்த்தார். தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கந்தசாமி, அங்கு நேற்று உயிரிழந்தார். தாரமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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