/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/'ஏரி இணையதளத்தால் நடைமுறை சிக்கல் குறையும்'
ADDED : நவ 12, 2026 01:34 AM
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சேலம்: பா.ஜ., சுற்றுச்சூழல் பிரிவு மாநில தலைவர் கோபிநாத், தமிழக முதல்வருக்கு நேற்று அனுப்பிய கடிதம்:
ஏரி, குளம், குட்டை, கால்வாய்களை பாதுகாத்து, புனரமைக்கும் பணியில் அரசுசாரா அமைப்புகள், தன்னார்வலர்கள் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்க, இணைய வழியில் தடையின்மை சான்றிதழ்களை பெற, 'ஏரி' இணைய தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் முயற்சிகளுடன் மக்கள், சமூக அமைப்புகள், தன்னார்வலர்கள் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை, இந்த
இணையதளம் எளிதாக்கும் என நம்புகிறோம். குறிப்பாக நீர்நிலை புனரமைப்பு பணியில் ஆர்வமுள்ள தன்னார்வலர்களுக்கு இருந்த நடைமுறை சிக்கல்களை குறைத்து, எளிமையான நிர்வாக நடைமுறையை உருவாக்கியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.