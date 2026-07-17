/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வனத்தில் இறந்து கிடந்த முதியவர்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:26 AM
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ஏற்காடு: ஏற்காடு அடிவாரத்தில் இருந்து, 2 கி.மீ.,ல் உள்ள, குண்டூர் மலை கிராமத்துக்கு செல்லும் வனப்பகுதியில் ஒரு முதியவர் நேற்று மதியம் மயங்கி கிடந்தார். இதை அறிந்த, சேலம் தெற்கு வனத்துறையினர், முதியவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்த்தனர். ஆனால் அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. ஏற்-காடு போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'இறந்தவர், மனநிலை பாதிக்கப்-பட்டவர். ஏற்காடு அடிவாரம், கன்னங்குறிச்சி பகுதிகளில் சுற்றித்-திரிந்தவர் என தெரியவந்தது' என்றனர்.