பாவளியன்று 'லட்சுமி குபேர' பூஜை செய்து புதுக்கணக்கு துவங்கிய வடமாநிலத்தவர்கள்
பாவளியன்று 'லட்சுமி குபேர' பூஜை செய்து புதுக்கணக்கு துவங்கிய வடமாநிலத்தவர்கள்
ADDED : நவ 10, 2026 04:56 AM
சேலம்; சேலத்தில் வசிக்கும் வடமாநிலத்தவர்கள், லட்சுமி குபேர பூஜை செய்து, புதுக்கணக்கு துவங்கி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினர்.
தமிழகம் உள்பட தென் மாநிலங்களில் ஏப்.,1 அன்று தங்கள் கடை, தொழில் நிறுவனங்களில் சிறப்பு பூஜை செய்து, புதுக்கணக்கு துவங்குவது வழக்கம். இதே போல், வடமாநிலத்தவர்கள் தீபாவளி பண்டிகையில் லட்சுமி குபேர பூஜை செய்து, புதுக்கணக்கு துவக்குவதை கடைப்பிடித்து வருகின்றனர்.சேலத்தில் வசிக்கும் வடமாநிலத்தவர்கள், தீபாவளியும் அமாவாசையும் இணைந்த நேற்று முன்தினம் துவங்கி, நேற்று மதியம் வரை தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, தங்கள் கடைகள், வியாபார நிறுவனங்களில் பழைய, உடைந்த மற்றும் தேவையில்லாத பொருட்களை அப்புறப்படுத்தி, சுத்தம் செய்து மாவிலை தோரணம், வாழை மரக்கன்று மற்றும் பூக்கள் பல வண்ண காகிதங்களால் அலங்கரித்தனர். பின்னர், சுவாமி படங்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், சந்தனம் பூசி, பல வகையான இனிப்பு மற்றும் புது கணக்கு புத்தகத்தை வைத்து, லட்சுமி குபேர பூஜையை குடும்பத்துடன் செய்து, வெள்ளை துணியில் அவர்களது மொழியில் 'லாபம்' என்று மஞ்சளில் எழுதி, அதில் தேங்காயை வைத்து சிவப்பு துணியால் சுற்றி சுவாமி படத்துக்கு முன் கட்டி தொங்க விட்டனர்.
பின் கணக்கு புத்தகத்தில், வரவு செலவு விபரங்களை எழுதி, வாடிக்கையாளர் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி புத்தாண்டு போல் கொண்டாடினர். சேலத்தில் குறிப்பாக அருணாசல ஆசாரி தெரு, கல்லாங்குத்து, தேவேந்திரபுரம், முதல் அக்ரஹாரம் பகுதிகளில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத்தவர்களின் கடைகளில், நேற்று லட்சுமி குபேர பூஜையுடன் புதுக்கணக்கு துவங்கினர்.