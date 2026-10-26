பேராசிரியரை போதையில் தாக்கிய குற்றவாளி கைது

UPDATED : அக் 26, 2026 10:28 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:57 PM
இடைப்பாடி: இடைப்பாடியில், அரசு கல்லுாரி பேராசிரியரை தாக்கிய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், கோனமோரிவளவு பகுதியில் இடைப்பாடி அரசு கலை கல்லுாரி உள்ளது. இங்கு, 2,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். தினமும் மாலை கல்லுாரி முடிந்து மாணவ, மாணவியரை, பேராசிரியர்கள் பஸ்சில் ஏற்றி அனுப்புவது வழக்கம். அதேபோல் இன்று (அக்.,26) மாலை கல்லுாரி முடிந்து, வணிகவியல் பேராசிரியர் அனபழகன், 46, மாணவ, மாணவியரை பஸ்சில் ஏற்றுவதற்காக நின்று கொண்டு இருந்தார்.
அப்போது குடி போதையில் வந்த இரு வாலிபர்கள், கல்லுாரி மாணவியரிடம் தகராறு செய்தனர். அதை தட்டிக்கேட்ட பேராசிரியர் அன்பழகனையும் தாக்கினர். உடனிருந்த பேராசியர்கள், மாணவர்கள் சேர்ந்து, போதையில் இருந்த வாலிபர்களை பிடித்தனர். அதில் ஒருவர் தப்பிய நிலையில், மற்றொருவரை போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
சிறு காயமடைந்த பேராசிரியர் அன்பழகன், இடைப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். இது குறித்து அவர் கொடுத்த புகாரின்படி, கொங்கணாபுரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, இடைப்பாடி, ஏரி ரோட்டை சேர்ந்த ஆதித்யா, 20, என்பவரை கைது செய்தனர். தப்பிய வெள்ளாண்டிவலசு காமராஜ் நகரை சேர்ந்த விக்ரம், 20, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட ஆதித்யா மீது, இடைப்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது என்றும், இவர் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்றும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.