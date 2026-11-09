வீடு புகுந்து நகை, பணம் திருட்டு மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலை
வீடு புகுந்து நகை, பணம் திருட்டு மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலை
UPDATED : நவ 08, 2026 05:44 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:12 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் அடுத்த நவப்பட்டி, மதுரை வீரன் தெருவை சேர்ந்தவர் வெல்டர் பிரகாஷ், 39. மனைவி கற்பகம், 29. நேற்று முன்தினம் காலை, 9:30 மணிக்கு மனைவியை குஞ்சாண்டியூர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு, பிரகாஷ் அருகிலுள்ள வெல்டிங் பட்டறைக்கு வேலைக்கு சென்றார்.
மதியம், 1:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு சாப்பிட சென்றார். சாப்பிட்ட பின் வீட்டை பூட்டி சாவியை அருகிலுள்ள வீட்டில் வசிப்பவர்களிடம் கொடுத்து விட்டு வேலைக்கு சென்று விட்டார். மதியம், 2:30 மணிக்கு வீடு திரும்பிய கற்பகம் பீரோ திறக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து கணவருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். வீட்டு வந்த பிரகாஷ் பீரோவை பார்த்தபோது, அதற்குள் இருந்த, 14 கிராம் செயின், தலா, 4 கிராம் தோடு, மோதிரம் என மொத்தம், 4.75 பவுன் தங்க நகை, 40 ஆயிரம் ரூபாயை மர்மநபர் திருடி சென்றது தெரியவந்தது. பிரகாஷ் கொடுத்த புகார்படி, மேட்டூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.