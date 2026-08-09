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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மின் வட்டத்துக்கு வரப்பெற்ற 6 லாரி சேஸ் பாடி கட்டாமலே சேதமாகி வரும் அவலம்

மின் வட்டத்துக்கு வரப்பெற்ற 6 லாரி சேஸ் பாடி கட்டாமலே சேதமாகி வரும் அவலம்

மின் வட்டத்துக்கு வரப்பெற்ற 6 லாரி சேஸ் பாடி கட்டாமலே சேதமாகி வரும் அவலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:48 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:48 AM

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சேலம்:சேலம் மின் வட்ட கட்டுப்பாடில், 7 மின் பண்டக சாலைகள் உள்ளன. அதில் உடையாப்பட்டியில் உள்ள வட்ட அலுவலகத்தை ஒட்டிய இடத்தில் மத்திய பண்டக சாலை, கிழக்கு, மேற்கு, நகரம், தெற்கு, வாழப்பாடி, ஆத்துார் கோட்டங்களில் துணை பண்டகசாலை செயல்படுகின்றன. மத்திய பண்டக சாலையில் இருந்து மின் தளவாட பொருட்கள், வாரியத்துக்கு சொந்தமான லாரிகள் மூலம் எடுத்துச்செல்லப்பட்டு, துணை பண்டக சாலைகளுக்கு வினியோகிக்கப்பட்டன.

அந்த லாரிகள் கண்டம் ஆனதால், தனியார் வாகனங்களில் எடுத்துச்செல்லும்போது, அதற்கான செலவினத்தை நுகர்வோரிடம் வசூலிப்பது வாடிக்கையாகிவிட்டது. இதனால் சேலம் மின் வட்டத்துக்கு கடந்த பிப்ரவரியில், 6 சேஸ் லாரிகள் ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்றன. அவை இதுவரை, மின்வாரிய தேவைக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படாமல் அப்படியே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் வெயிலில் காய்ந்து மழையில் நனைந்து பொலிவு மங்கி டயர், டியூப்கள் திறன் இழந்து சேதமாகி வருகின்றன. மின் தளவாடங்களை உடனே எடுத்துச்செல்ல முடியாமல், வட்ட நிர்வாகமும் திணறி வருகிறது. வழக்கம்போல் மின் தளவாட வாடகை கட்டணம், நுகர்வோரிடம் வசூலிப்பதும் நின்றபாடில்லை.

இதுகுறித்து மின்வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் குணவர்த்தினியிடம் கேட்ட

போது, ''வாரிய கவனத்துக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டுள்ளதால், 6 லாரி சேஸூக்கு விரைவில் பாடி கட்டப்படும்,'' என்றார்.

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