அணை நீர்மட்டம் 47 நாளுக்கு பின் உயர்வு

UPDATED : அக் 25, 2026 06:26 AM
ADDED : அக் 25, 2026 06:01 AM
மேட்டூர்:மேட்டூர்
அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த மாதம், 6ல் அணை நீர்மட்டம்,
92.39 அடி, நீர்இருப்பு, 55.42 டி.எம்.சி.,யாக உயர்ந்தது. பின் டெல்டா
பாசனத்துக்கு தொடர்ச்சியாக நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால், அணை
நீர்மட்டம் படிப்படியாக சரியத்தொடங்கியது.
அதன்படி நேற்று காலை நீர்மட்டம், 54.56 அடி, நீர்இருப்பு, 20.80 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. அதேநேரம் கடந்த மாதம், 1 முதல், வினாடிக்கு, 7,000 கனஅடியாக இருந்த டெல்டா நீர்திறப்பு,
கடந்த, 30ல் அதிகபட்சமாக, 15,000 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
பின் டெல்டா மாவட்டங்களில் பருவ மழையால் நீர்திறப்பு படிப்படியாக
குறைக்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம் இரவு முதல், 1,000 கனஅடி
வெளியேற்றப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை வினாடிக்கு,
1,409 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, மாலை, 4:00 மணிக்கு, 1,590
கனஅடியாக அதிகரித்தது. திறப்பை விட வரத்து கூடுதலாக உள்ளதால், 47
நாட்களுக்கு பின், நேற்று மாலை அணை நீர்மட்டம், 54.58 அடி,
நீர்இருப்பு, 20.89 டி.எம்.சி.,யாக சற்று அதிகரித்தது.