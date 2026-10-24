/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சிறுமியை அழைத்து சென்ற வாலிபர் போக்சோவில் கைது
ADDED : அக் 20, 2026 02:21 AM
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ஓமலுார்: இன்ஸ்டாவில் பழகிய சிறுமியை, ஆசை வார்த்தை கூறி அழைத்து சென்ற வாலிபரை, மகளிர் போலீசார் போக்சோவில் கைது செய்தனர்.
தாரமங்கலம் அருகே, 15 வயது சிறுமி எட்டாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு, தன் பாட்டி வீட்டில் இருந்துள்ளார். சிறுமி அடிக்கடி 'இன்ஸ்டா' பார்த்துள்ளார். கடந்த, செப்.,26ல், வீட்டில் இருந்த சிறுமி காணவில்லை. இது குறித்து பெற்றோர் ஓமலுார் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். விசாரணையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், செம்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த அப்பாஸ், 24, என்பவருடன், 'இன்ஸ்டா'வில் சிறுமிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆசை வார்த்தை கூறி சிறுமியை அழைத்து சென்ற அப்பாஸை, நேற்று ஓமலுார் மகளிர் போலீசார், 'போக்சோ' வழக்கில் கைது செய்தனர்.