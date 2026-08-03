/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாரியம்மன் கோவிலில் இன்று தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:38 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம், கண்ணனுார் மாரியம்மன் கோவில் ஆடித்திருவிழா-வுக்கு கடந்த ஜூலை, 23ல் கம்பம் நடப்பட்டது. நேற்று காலை அம்மனுக்கு வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து, புஷ்ப அலங்காரத்தில் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
தொடர்ந்து திருவி-ழாவின் முதல் நாள் துவக்கமாக, இன்று காலை, 9:30 மணிக்கு தீர்த்தக்குட ஊர்வலம், இரவு சத்தாபரணம் நடக்கிறது. நாளை முத்துக்குமார சுவாமி படைக்கோலம், வரும், 5ல் தீ மிதி விழா, பொங்கல் வைபவம், அலகு குத்துதல், திருவீதி உலா; 6ல் பூத்தேர் ஊர்வலம், 7ல் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் திருவிழா நிறைவு பெறும்.