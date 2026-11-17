/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் கூடுதல் விளக்கு தேவை
ADDED : நவ 16, 2026 03:22 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இரவு நேரத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத நிலை உள்ளது.
குறிப்பாக பஸ்கள் வெளியேறும் பகு-தியில் மட்டுமே வெளிச்சம் உள்ளது. வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் பகுதி, பஸ்கள் நுழையும் இடங்களில், இருள் சூழ்ந்துள்ளது. 10,000க்கும் மேற்பட்ட பயணியர் வந்து செல்லும் பஸ் ஸ்டாண்-டாக உள்ளதால், பாதுகாப்பு கருதி, கூடுதலாக உயர்கோபுர மின்-விளக்குகள் அமைக்க, டவுன் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.