மூன்றாம் கண் யோகா மையம் சார்பில் 2,000 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கல்
மூன்றாம் கண் யோகா மையம் சார்பில் 2,000 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கல்
ADDED : நவ 09, 2026 12:51 AM
சேலம்: மூன்றாம் கண் யோகா மையம் சார்பில், 2,000 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
சேலம் சொர்ணபுரி, சசி ஐகேர் மருத்துவமனை மேல் மாடியில், துரோணா மூன்றாம் கண் யோகா மையம் உள்ளது. இந்த மையம் மூலம் மாணவ, மாணவியருக்கு யோகா பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. யோகா பயிற்சி மன அழுத்தத்தை குறைத்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்த உதவுகிறது. துரோணா மூன்றாம் கண் யோகா மையத்தின் மூலம், பயிற்சி மேற்கொள்ளும் மாணவ, மாணவியர் கண்களை கட்டிக்கொண்டு அனைத்து பணிகளையும் செய்கின்றனர்.மேலும் இவர்கள், பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் செய்து வருகின்றனர்.
அதன்படி மாதம் இரு முறை, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகளின் உறவினர்கள் மற்றும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்கி வருகின்றனர். நேற்று, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
துரோணா மூன்றாம் கண் யோகா மையத்தின் நிறுவனரும், குருவுமான அருள் முருகன் தலைமையில், அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. 2,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அன்னதானம் பெற்று பயனடைந்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் டிரஸ்டிகள் தமிழ்செல்வி, காவியா, ஷாலினி மற்றும் யோகா மைய பயிற்சியாளர், ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.