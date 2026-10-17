/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ திருக்கல்யாண உற்சவம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : அக் 17, 2026 04:04 AM
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ஓமலுார்: காடையாம்பட்டி, காருவள்ளி சின்னதிருப்பதி வெங்கட்ரமண சுவாமி கோவிலில், புரட்டாசி தேரோட்டம், 5ம் சனிக்கிழமையான இன்று மதியம், 3:30 மணிக்கு நடக்கிறது. இதை முன்னிட்டு நேற்று காலை, வெங்கட்ரமண சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
காருவள்ளியை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள், சீர்வரிசை கொண்டு வந்தனர். காலை, 10:00 மணிக்கு மங்கல நாண் பூட்டப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பின் திருமணக்கோலத்தில், ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் வெங்கட்ரமண சுவாமி கருட வாகனத்தில், கோவிலை சுற்றி வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.