டிரைவர் வீட்டில் 23 பவுன் கொள்ளை பெண் உள்பட மூன்று பேர் கைது
டிரைவர் வீட்டில் 23 பவுன் கொள்ளை பெண் உள்பட மூன்று பேர் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 06:00 AM
சங்ககிரி:சங்ககிரி, லாரி டிரைவர் வீட்டில், 23 பவுன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் பெண் உள்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சங்ககிரி,
சத்யா நகரை சேர்ந்தவர் பழனிவேல், 47. இவர், சங்ககிரி லாரி
உரிமையாளர் சங்கத்தில் லாரி ஓட்டுனராக பணிபுரிகிறார்.
செல்லம்மாள் என்ற மனைவி, தனஸ்ரீ என்ற மகள் உள்ளனர். கடந்த, 12ல்,
பழனிவேல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார். அவரது மனைவி வீட்டை பூட்டி விட்டு,
உறவுக்கார பெண் சங்கீதாவுடன் வெளியே சென்றுள்ளார். மாலையில்
பழனிவேல், அவரது மனைவி, குழந்தையுடன் வீட்டிற்கு சென்றார். வீட்டை
திறந்து பீரோவை பார்த்துள்ளார். அதில் 23 பவுன் நகை, பணம்
திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து பழனிவேல்
சங்ககிரி போலீசில் புகார் செய்தார். பின், சங்ககிரி டி.எஸ்.பி.,
சுரேஷ்குமார் மேற்பார்வையில் 2 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
தனிப்படை
போலீசாரின் விசாரணையில், முதல்கட்டமாக, வீட்டின் பூட்டு
உடைக்காமலும், பீரோவின் பூட்டு உடைக்காமலும் நகைகள், பணம்
திருடப்பட்டது தெரிந்தது. அப்பகுதியில் உள்ள 'சிசிடிவி' கேமரா,
பழனிவேல், செல்லம்
மாள் ஆகியோருக்கு வந்த மொபைல் எண்களை கொண்டு
விசாரித்ததில், பழனிவேலுவின் அக்கா மகள் சங்கீதா, செல்லம்மாள்
வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
கடந்த 12ல் சங்கீதா, செல்லம்மாளுடன் சங்ககிரியில்
உள்ள வங்கி, துணிக்கடை ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லும்போது,
செல்லமாளின் ஸ்கூட்டியில் இருந்த அவரின் வீட்டு சாவியை சங்கீதா
அப்பகுதியில் இருந்த, 2 ஆண் நண்பர்களிடம் கொடுத்து விட்டு, கடைக்கு
அழைத்து சென்று புதிய துணிகளை வாங்கி கொடுத்து நேரத்தை கடத்தியுள்ளார்.
இந்நேரத்தில் அவரின் 2 நண்பர்களும், செல்லம்மாள் வீட்டிற்கு சென்று,
23 பவுன் நகை, 15 ஆயிரம் ரூபாயை திருடியதை உறுதி செய்த பின்னர், சங்கீதா
செல்லம்
மாளிடமிருந்து பிரிந்து தனியாக சென்றுள்ளார்.
இதையடுத்து, திருடிய நகைகளை மூவரும் பிரித்துக்கொண்டு
சங்கீதாவும், நவீன்குமாரும் சுற்றுலா சென்றது தெரிய வந்துள்ளது
தெரிந்தது.
பின்னர், குப்பனுார் தேசியநெடுஞ்சாலையில் வாகன
தணிக்கை செய்தனர். அப்போது காரில் வந்த சங்கீதா, 30, அவரது ஆண்
நண்பர்கள் சங்ககிரி, நாகிசெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த கிருபாகரன், 26,
பவானி தாலுகா, பருவாச்சியை சேர்ந்த நவீன்குமார், 22, ஆகியோரை கைது
செய்தனர். அவர்களிடம் 22 பவுன் நகை, 15,000 ரூபாய், ஒரு மோட்டார்
பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.