சுங்கச்சாவடியில் பழைய கட்டணம் வசூலிக்க டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தல்
சுங்கச்சாவடியில் பழைய கட்டணம் வசூலிக்க டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:17 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் அருகே கருப்பூர் சுங்கச்சாவடியில், கடந்த செப்., 1 முதல், புது கட்டணம் நிர்ணயித்து வசூலிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு பழைய கட்டணத்தில் இருந்து, 3 மடங்கு உயர்த்தப்பட்ட கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால் பழைய கட்டணம் வசூலிக்கக்கோரி, பல்வேறு கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்நிலையில் காடையாம்பட்டி டிப்பர் லாரி உரிமையாளர் சங்கம் சார்பில் நிர்வாகிகள் உள்பட பலர், சேலத்தில் உள்ள இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் மற்றும் ஓமலுார் அருகே உள்ள கருப்பூர் சுங்கச்சாவடி அதிகாரிகளிடம், நேற்று அளித்த மனு:
சங்கத்தில், 500 டிப்பர் லாரிகள் உள்ளன. தினமும், 5 சுற்று வரை சேலம் சென்று வருகிறது. சுங்க கட்டண உயர்வால், உள்ளூர் லாரிகள், டிப்பர் லாரிகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துவதால், எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. வாகனங்களுக்கு பழைய கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சங்க தலைவர் செல்வம் அளித்த பேட்டியில், ''15 நாட்களுக்குள், கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிடில் டிப்பர் லாரிகளால், சுங்கச்சாவடியில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவோம்,'' என்றார்.