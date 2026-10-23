/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ரயிலில் புகையிலை, சாராயம் பறிமுதல்
ADDED : அக் 22, 2026 01:33 AM
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சேலம்: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை, சேலம் ரயில்வே போலீசார் அடங்-கிய தனிப்படையினர், பிலாஷ்பூர் - நெய்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
பொது பெட்டியில் கேட்பாரற்ற நிலையில் கிடந்த பையை எடுத்-துப்பார்த்ததில், 3 கிலோ புகையிலை, 5 கிலோ புகையிலை பேஸ்ட், 2 லிட்டர் சாராயம் இருந்ததால் பறிமுதல் செய்து, சேலம் ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, கடத்தி வந்தவர்கள் குறித்து போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.