/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ புகையிலை பறிமுதல் கடத்தியவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஆக 03, 2026 01:28 AM
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சேலம்: சேலம், கிச்சிப்பாளையம் போலீசார் நேற்று, பச்சப்பட்டி, ஆவடி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே வாகன தணிக்கையில் ஈடு-பட்டனர்.
அப்போது, ஆக்டிவா மொபட்டில் வந்தவரை நிறுத்தி, அதில் இருந்த மூட்டையை பிரித்து பார்த்ததில், புகையிலை பொருட்கள் இருந்தன. விசாரணையில், வாய்க்கால்பட்டறை, காந்தி நகரை சேர்ந்த ஸ்ரீநாத், 24, என்பதும், பெங்களூவில் இருந்து புகையிலை பொருட்களை கடத்தி வந்து, சேலம் மாந-கரில் உள்ள கடைகளுக்கு விற்று வந்ததும் தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 12,000 ரூபாய் மதிப்பில், 32 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய மொபட்டை பறிமுதல் செய்தனர்.