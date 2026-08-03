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இன்று தீரன் சின்னமலை நினைவு தினம்

இன்று தீரன் சின்னமலை நினைவு தினம்

ADDED : ஆக 03, 2026 01:30 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:30 AM

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சங்ககிரி: சங்ககிரியில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின், 221ம் ஆண்டு நினைவு தினம், இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

தமி-ழக அரசு சார்பில் காலை, 8:00 மணிக்கு மலைக்கோட்டை அடி-வாரத்திலும், சங்ககிரி - ஈரோடு பிரிவு சாலையில் உள்ள நினை-வுச்சின்ன பகுதியிலும், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், மரி-யாதை செலுத்த உள்ளனர். பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், கொங்கு சமுதாய தலைவர்களும், மரியாதை செலுத்துகின்றனர். இதனால் மலைக்கோட்டை, தீரன் சின்னமலை நினைவிடம் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்-டுள்ளது.

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