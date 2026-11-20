இன்று 'கண்களை நேசி' விழிப்புணர்வு முகாம் மக்கள் இலவசமாக பரிசோதனை செய்யலாம்
இன்று 'கண்களை நேசி' விழிப்புணர்வு முகாம் மக்கள் இலவசமாக பரிசோதனை செய்யலாம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:16 AM
சேலம்: சர்க்கரை நோயால் கண்களில் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து, சீலநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள சேலம் ஆறுநாட்டு வேளாளர் பேலஸ் திருமண மண்டபத்தில் இன்று விழிப்புணர்வு முகாம் நடக்கிறது.
மக்கள் இலவசமாக, பரிசோதனை செய்து பயன்பெறலாம்.பொதுவாக, 40 வயதை கடந்தவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு சாதாரணமாக மாறிவிட்டது. இதில் முதலில் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு கண். அதனால் கண்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள, 40 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கண் பரிசோதனை செய்து கொள்வது கட்டாயம் என, மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
இதை மையமாக வைத்து, 'காலைக்கதிர்' நாளிதழ், 'ஐ' பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு, சேலம் ஆறுநாட்டு வேளாளர் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து, 'கண்களை நேசி' பெயரில், இன்று விழிப்புணர்வு முகாமை நடத்துகிறது.
சீலநாயக்கன்பட்டி, பராசக்தி நகரில் உள்ள, சேலம் ஆறுநாட்டு வேளாளர் பேலஸ் திருமண மண்டபத்தில், காலை, 10:00 முதல் மதியம், 3:00 மணி வரை, முகாம் நடக்கிறது. 'ஐ' பவுண்டேஷன் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கண் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள், சர்க்கரை நோயால் கண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு, அது வராமல் தடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை வழிமுறை, வந்தால் எப்படி சரிசெய்வது என, மக்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றனர்.
இதில் வணிகர் சங்க பேரமைப்பு, ஆறுநாட்டு வேளாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் மட்டுமன்றி மக்களும் இலவசமாக பங்கேற்று, கண் பரிசோதனை செய்து பயன்பெறலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை, பார்வை குறைபாடு, கண் நோய் குறித்த சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இதுதொடர்பான விபரங்களுக்கு, 97897 37760 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்.