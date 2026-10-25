செல்லாண்டி அம்மன் கோவிலில் இன்று தேரோட்டம்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:03 AM
சேலம் மாவட்டம் கொங்கணாபுரம், கச்சுப்பள்ளி செல்லாண்டி அம்மன் கோவில், அதன் சுற்றுப்ப-குதிகளான கோரணம்பட்டி, வடுகப்பட்டி, கோவ-லன்காடு, கரட்டூர், சாணாரப்பட்டி, ராயணம்பட்டி, மோட்டூர் காட்டு வளவு, கோணசமுத்திரம் உள்-பட, 18 கிராமங்களில் பிரசித்தி பெற்றது. இக்-கோவில் திருவிழா, ஆண்டுதோறும் ஐப்பசியில் நடக்கும். அதன்படி நடப்பாண்டு திருவிழாவை ஒட்டி, கடந்த, 4 இரவில் கிராமசாந்தி விழா நடந்-தது. 5ல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து நேற்று காலை முதல் மாலை வரை, கோரணம்பட்டி ராஜ் பிரதர்ஸ் குழு சார்பில், சிறப்பு அன்னதானம் வழங்கினர். மேலும் காலை முதலே, ஏராளமான பக்தர்கள், பொங்கல் வைத்து, சிறப்பு பூஜை செய்து, சுவாமியை வழி-பட்டனர். மாலையில், அம்மை அழைத்தல் நிகழ்வு நடந்தது. இதில் காணியாச்சிக்காரர்களை, அவரவர் வீடுகளுக்கு சென்று, மாலை, சந்தனத்-துடன், மேள, தாளம் முழங்க, கோவிலுக்கு அழைத்து வந்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. இரவு நையாண்டி மேள நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இன்று மாலை, 4:00 மணிக்கு தேரோட்டம், 6:30 மணிக்கு ராஜ் பிரதர்ஸ் குழுவினர் வழங்கும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. நாளை மறுநாள் மஞ்சள் நீராட்டத்துடன் திருவிழா நிறைவு பெற உள்ளது. இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு முன், திருவிழா நடக்கும் கச்சுப்பள்ளி மற்றும் கோரணம்பட்டி பகுதிகளில் உள்ள மாரி-யம்மன் கோவில்களில் திருவிழா நடக்கும். அந்த மாரியம்மன் கோவில்களில் நாளை பொங்கல் வைக்கப்படும். இதில் அந்தந்த பகுதி மக்கள், சுவாமிக்கு பொங்கல் வைத்த பின்பே, கச்சுப்-பள்ளி செல்லாண்டியம்மன் கோவிலில் மஞ்சள் நீராட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பர்.
அதேபோல் செல்லாண்டி அம்மன் கோவில் திரு-விழாவில் ஆண்டுதோறும் நாடார் சமுதாய மக்கள் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வரு-கிறது. கோவலன்காடு மக்களால், சிறப்பு சுவாமி ஊர்வலம் நடக்கிறது.