மாவட்டத்தில் 28,921 பேருக்கு நாளை டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு
மாவட்டத்தில் 28,921 பேருக்கு நாளை டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு
ADDED : அக் 31, 2026 06:01 AM
சேலம்,:தமிழ்நாடு
அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில், 'குரூப் 2, 2ஏ' பதவிக்கான
முதல்நிலை தேர்வு நாளை நடக்க உள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம், சேலம்
மேற்கு, தெற்கு ஆகிய வட்டங்களில், 26 மையங்களில், இத்தேர்வை, 11,659
பேர் எழுத உள்ளனர்.
அதேபோல் ஆத்துார், தலைவாசல் வட்டங்களில், 12
மையங்களில், 4,753 பேர்; மேட்டூர் வட்டத்தில், 6 மையங்களில், 3,137
பேர்; ஓமலுார் வட்டத்தில், 10 மையங்களில், 4,322 பேர்; சங்ககிரி,
இடைப்பாடி வட்டங்களில், 11 மையங்களில், 3,153 பேர்; வாழப்பாடி
வட்டத்தில் இரு மையங்களில், 1,897 பேர் என, 28,921 பேர் தேர்வு எழுத
உள்ளனர்.
மையங்களுக்கு தேர்வர்கள் வர, போக்குவரத்துக்கழகம்
சார்பில் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. காலை, 9:00 மணிக்குள்
தேர்வர்கள், அனுமதி சீட்டுடன் வர வேண்டும்.
அதன்பிறகு வருவோருக்கு, மையத்துக்குள் அனுமதி இல்லை என, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.