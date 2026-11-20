/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சங்ககிரியில் நாளை கல்வி கடன் மேளா
ADDED : நவ 20, 2026 01:04 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களும் கல்லுாரி படிப்பை தொடரும்படி, பல்வேறு பகுதிகளில் கல்வி கடன் மேளா நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி அம்மாபேட்டை ஏ.வி.எஸ்., பொறியியல் மற்றும் காகாபாளையம் நாலெட்ஜ் பொறியியல் கல்லுாரிகளில் நடத்தப்பட்டது. 3ம் கட்டமாக, சங்ககிரி சண்முகா பொறியியல் கல்லுாரியில் நாளை காலை, 10:00 மணிக்கு கல்வி கடன் மேளா நடக்க உள்ளது. கல்லுாரி மாணவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். கடன் பெற விரும்புவோர், https://shorturl.at./ifyHD என்ற இணையதளத்தில் விபரங்களை பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என, கலெக்டர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.