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நாளை சுதந்திர தின விழா 1,150 போலீசார் பாதுகாப்பு

நாளை சுதந்திர தின விழா 1,150 போலீசார் பாதுகாப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 04:28 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:28 AM

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சேலம்: சுதந்திர தின விழா, நாடு முழுதும் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதை முன்னிட்டு சேலம் காந்தி மைதானத்தில், கலெக்டர் இளம் பகவத், தேசியக்கொடி ஏற்ற உள்ளார். இதனால் நேற்று, பொக்லைன், டோசர் இயந்திரங்கள் மூலம், மைதானம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, சமன்படுத்தும் பணி நடந்தது. மேலும் அப்-பகுதி முழுதும், போலீஸ் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்-டுள்ளது. வெடிகுண்டு கண்டறியும் நிபுணர்கள், சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதேபோல் மக்கள் கூடும் இடங்களான, மசூதி, கோவில், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்-களிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேட்டூர் அணை பகுதியில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார், கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். குறிப்பாக சேலம் மாநகரில் போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்மல்குமார் தலைமையில், 650 போலீசார், மாவட்டத்தில், 500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்ப-டுகின்றனர். மதுக்கடைக்கு தடை

சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள், அத்துடன் இணைந்துள்ள மதுபான கூடங்கள், உரிமம் பெற்ற ஹோட்டல், கிளப்புகளில் இயங்கும் மதுபானக்கூடங்கள் என அனைத்தும் மூடப்பட வேண்டும் என, கலெக்டர் இளம்பகவத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இன்று தியாகிகள்

குறைதீர் கூட்டம்

சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள், அவர்களின் வாரிசுகளுக்கான குறைதீர் கூட்டம், இன்று காலை, 10:30 மணிக்கு, சேலம் கலெக்டர் அலுவலக அறை எண்: 215ல் நடக்கிறது. மாவட்-டத்தை சேர்ந்த தியாகிகள், அவர்களது குடும்பத்தினர் பயன்பெ-றலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

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