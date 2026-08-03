/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சுற்றுலா வந்த பெண் மூச்சுத்திணறலால் பலி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:25 AM
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ஏற்காடு: புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டையை சேர்ந்தவர் லலிதா, 49. கண-வரை இழந்த இவர், மகன் பிரபாகரன் குடும்பத்துடன் நேற்று முன்தினம் ஏற்காடுக்கு சுற்றுலா வந்தார். போட்டுக்காடு சாலையில் உள்ள விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கினர்.
இரவு லலி-தாவுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதால் பிரபாகரன், ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். நள்ளிரவு, அவர் உயிரிழந்தார். ஏற்-காடு போலீசார் விசாரணையில், லலிதா மன அழுத்த நோய்க்கு மாத்திரை உட்கொண்டு வந்தது தெரிந்தது.