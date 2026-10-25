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சுற்றுலா சென்ற குடும்பத்தினர் வீட்டில் 20 சவரன் திருட்டு
சுற்றுலா சென்ற குடும்பத்தினர் வீட்டில் 20 சவரன் திருட்டு
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
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சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை, சக்தி நகரை சேர்ந்தவர் தேவபிரசன்னா, 39. கடந்த, 17ல் குடும்பத்துடன் கேரள மாநிலத்துக்கு சுற்றுலா சென்றார். நேற்று முன்தினம் அதிகாலை வீடு திரும்பினார். பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த தேவபிரசன்னா உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர், உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, 20 சவரன் நகைகள் திருடுபோனது தெரிந்தது. தேவபிரசன்னா தகவல்படி, அம்மாபேட்டை போலீசார், சம்பவ இடத்தில் விசாரித்தனர்.
தடயவியல் நிபுணர்கள், சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி, போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.