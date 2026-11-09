/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பூலாம்பட்டியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்
ADDED : நவ 09, 2026 12:54 AM
அ நிறம் | அளவு
இடைப்பாடி:பூலாம்பட்டி அருகே, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டு உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கி இருப்பதால், இங்கு விசைப்படகு போக்கு
வரத்து நடந்து வருகிறது. விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் திருவிழா நாட்களில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வர். தீபாவளி நாளான நேற்று, பூலாம்பட்டியில் உள்ள படகு துறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்ததால், அப்பகுதியே விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. இங்கு படகுகளில் கதவணை பகுதிக்கும், பூலாம்பட்டி கரைக்குமாக சுற்றி சுற்றி வந்ததால், சுற்றுலா
பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.