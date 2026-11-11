வன உயிரின பூங்காவில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

ADDED : நவ 10, 2026 04:53 AM
சேலம்; தீபாவளி பண்டிகையின் மறு நாளான நேற்றும், அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால், குரும்பப்பட்டி வன உயிரியல் பூங்காவில் மக்கள் குவிந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்தததை தொடர்ந்து, சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள் திரும்பி வருவதில் சிரமம் ஏற்படும் என்பதால், தீபாவளிக்கு மறுநாளான நேற்றும் அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, நேற்று சேலம் ஏற்காடு மலை அடிவாரத்தில் உள்ள வனத்துறைக்கு சொந்தமான வன உயிரியல் பூங்காவுக்கு, ஆயிரக்கணக்கானோர் குடும்பத்துடன் விலங்குகளை பார்க்க திரண்டனர். இதனால் டிக்கெட் விற்பனை களை கட்டியது.பூங்காவில் எங்கு பார்த்தாலும் மனித தலைகளாக தெரிந்தது. இங்குள்ள மான்கள், மயில்கள், முதலை, பெலிக்கான் பறவை, குரங்கு, நரி உள்ளிட்ட விலங்குகளை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு, அவற்றுடன் 'செல்பி' எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.