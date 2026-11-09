ஏற்காடு படகு இல்லத்தில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

UPDATED : நவ 09, 2026 01:20 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:46 AM
ஏற்காடு: தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான, சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டிற்கு விடுமுறை தினங்களில் தமிழகம் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்களின் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமை விடுமுறை தினமான நேற்று காலை, ஏற்காட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகள் வழக்கத்தை விட, குறைந்த அளவிலே வந்திருந்தனர்.நேற்று மதியத்துக்கு பிறகும் கணிசமான அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்தொடங்கினர். ஏற்காடு அண்ணா பூங்கா, ஏரி பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா, லேடீஸ் சீட், ஜென்ஸ் சீட், ரோஜா தோட்டம், பக்கோடா பாயிண்ட், சேர்வராயன் கோயில், கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்று சுற்றி பார்த்த சுற்றுலா பயணிகள், படகு இல்லத்தில் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்.
மேலும் இன்று அரசு விடுமுறை அறிவித்திருப்பதால், ஏற்காட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் பேர் வர வாய்ப்பு உள்ளது என, வியாபாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.