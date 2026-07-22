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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குடிநீர் கட்டண பாக்கி ரூ.56 லட்சம் வசூலிக்க களம் இறங்கிய டவுன் பஞ்.,

குடிநீர் கட்டண பாக்கி ரூ.56 லட்சம் வசூலிக்க களம் இறங்கிய டவுன் பஞ்.,

குடிநீர் கட்டண பாக்கி ரூ.56 லட்சம் வசூலிக்க களம் இறங்கிய டவுன் பஞ்.,

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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பனமரத்துப்பட்டி:பனமரத்துப்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்தில், 3,800க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. 1,400க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு, குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கு மாதம், 150 ரூபாய் கட்டணத்தை, டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு செலுத்த வேண்டும். 100க்கும் மேற்பட்ட இணைப்புகளுக்கு மாத கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை. 2014 - 2015 முதல், 10 ஆண்டுக்கு மேலாக, 37 லட்சம் ரூபாய் நிலுவையில் உள்ளது. நடப்பு ஆண்டையும் சேர்த்தினால், 56 லட்சம் ரூபாய் நிலுவை.கட்டணம் செலுத்த, வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு, டவுன் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் இருமுறை நோட்டீஸ் வழங்கியது. ஆனாலும் செலுத்தப்படாததால், இணைப்பை துண்டிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று, இளநிலை உதவியாளர் முரளி உள்ளிட்டோர், 1வது வார்டில் இணைப்பை துண்டிக்க சென்றனர். சிலர், கட்டணத்தின் ஒரு தொகையை செலுத்தினர். அப்போது நிலுவை செலுத்தாத, 5 இணைப்புகளை துண்டித்தனர்.டவுன் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் தரப்பில் கூறுகையில், '10 ஆண்டாக பாக்கி வைத்துவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும். முதலில் அதிக அளவு கட்டணம், நிலுவையில் உள்ள இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். தொடர்ந்து பாகுபாடின்றி துண்டிக்கப்படும். அதற்கு பின்னும் செலுத்தாவிட்டால் நீதிமன்றம் மூலம் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, கவுன்சிலர் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.

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