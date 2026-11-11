சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்ததால் ஏற்காட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல்
சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்ததால் ஏற்காட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 10, 2026 04:57 AM
ஏற்காடு; தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நேற்று அரசு விடுமுறை என்பதால், ஏற்காட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வந்தனர்.
இதனால் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில், மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. குறிப்பாக படகு இல்லத்தில், நேற்று காலை முதல் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து, படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர். மேலும் அண்ணா பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜா தோட்டம், பக்கோடா பாயின்ட், சேர்வராயன் கோவில், கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்று சுற்றி பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.சுற்றுலா பயணிகள் தங்களுக்கு சொந்தமான கார், பைக்குகளில் அதிகளவில் வந்திருந்தனர். அதை தொடர்ந்து நேற்று மாலை ஏற்காடு வந்தவர்கள், சேலம் திரும்பி சென்றதால் ஒண்டிக்கடை ரவுண்டானா, சந்தை பேட்டை சாலை மற்றும் சேலம் செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும் குறைந்த அளவிலேயே போலீசார் இருந்ததால், போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.