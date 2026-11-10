அதிகாரிகளின் வசதிக்கு வேகத்தடை பெண்ணின் உயிரை பறித்த சோகம்
அதிகாரிகளின் வசதிக்கு வேகத்தடை பெண்ணின் உயிரை பறித்த சோகம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
சேலம்: சேலத்தில், போலீஸ் அதிகாரிகளுக்காக போடப்பட்ட வேகத்தடையில், மொபட்டில் இருந்து தவறி விழுந்து பெண் உயிரிழந்தார். இதனால் வேகத்தடை அகற்றப்பட்டுள்ளது.
சேலம், கன்னங்குறிச்சி, பிரகாசம் நகர், 2வது அவின்யூவை சேர்ந்தவர் சங்கர் மனைவி லாவண்யா, 42. கடை வைத்துள்ளார். நவ., 7ம் தேதி இரவு தீபாவளி விற்பனையை முடித்து நள்ளிரவு, 1:20 மணிக்கு கடையை பூட்டி, மகன் முகேஷூடன் ஹோண்டா ஆக்டிவா மொபட்டில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.
முகேஷ் மொபட்டை ஓட்ட, லாவண்யா அமர்ந்து வந்தார். அஸ்தம்பட்டி எஸ்.பி., பங்களா அருகே வந்த போது, வேகத்தடையில் மொபட் ஏறி இறங்கிய நிலையில், லாவண்யா கீழே விழுந்ததில், தலையில் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தார்.
அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஏற்கனவே வேகத்தடை உள்ளது. போலீஸ் கமிஷனர், எஸ்.பி., வெளியே செல்லும்போது, போக்குவரத்து நெரிசலால் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. இதனால் அதிகாரிகள் தடையின்றி செல்வதற்காக, சில தினங்களுக்கு முன், இரண்டு வேகத்தடை அருகருகே அமைத்தனர்.
வேகத்தடை மீது பெயின்ட் அடிக்கவில்லை. வேகத்தடை இருப்பது தெரியாததால் நேற்று முன்தினம் பெண் ஒருவர் மொபட்டில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்தார்.
அவர் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்ததும், போலீசார் அவசர அவரசமாக வேகத்தடையை அகற்றிவிட்டனர். போலீசாரின் மெத்தனத்தால், ஒரு குடும்பம் தற்போது பெண்ணை இழந்து தவித்து வருகிறது.
இவ்வாறு கூறினர்.