ADDED : நவ 20, 2026 01:11 AM
சேலம்: சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மாநகராட்சி திடலில் வரும், 27 முதல் டிச., 7 வரை புத்தக கண்காட்சி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் இடையே புத்தக வாசிப்பு, சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க, வீட்டில் உள்ள பொருட்களால் உண்டியல் தயாரித்து பணம் சேமித்து அதன் மூலம் புத்தகங்களை வாங்க, அவர்களுக்கு உண்டியல் தயாரிக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி கடந்த, 12ல் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அதன் உதவி பெறுபவை, தனியார் பள்ளிகள் என, 1,033 பள்ளிகளை சேர்ந்த தலா ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு, சார்ட் பேப்பர், வண்ண காகிதம், பழைய பேப்பர், சிறு அட்டை பெட்டிகளால், உண்டியல் தயாரிக்க முதல் கட்ட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.அந்த ஆசிரியர்கள், அவரவர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உண்டியல் தயாரிக்க கற்றுக்
கொடுத்தனர். அதன்படி, 1,033 பள்ளிகளை சேர்ந்த, 3,06,865 மாணவர்களுக்கு உண்டியல் தயாரிக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில் சேமித்த பணத்தை வைத்து, மாணவர்கள் புத்தகங்களை வாங்கி வாசிப்பு பழக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள, இப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் மட்டுமன்றி மக்களும் புத்தகங்களை வாங்கி வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.