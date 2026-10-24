/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அரசு விதைப்பண்ணையில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி
ADDED : அக் 23, 2026 05:21 AM
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ஓமலுார்: காடையாம்பட்டி, நடுப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்-பள்ளியில், பிளஸ் 1 வேளாண் பாடப்பிரிவு படிக்கும் மாணவ, மாணவியர், 19 பேருக்கு, பண்ணை பயிற்சி பள்ளி திட்டத்தில், 10 நாள் பயிற்சி முகாம், டேனிஷ்பேட்டை அரசு விதைப்பண்ணையில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது.
பண்ணை மேலாளர் ரமேஷ், விதை உற்பத்தி செய்யும் பணி முதல் அந்த விதைகள் வேளாண் அலுவலகத்துக்கு விற்பனைக்கு செல்லும் வரை-யான பணி குறித்து விளக்கம் அளித்தார். தொடர்ந்து நேற்று, நெல் உற்பத்தியில் களை எடுத்தல்; உர மேலாண்மை; மக்காச்சோளம் நடவு செய்தல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளை வழங்கினர். பள்ளி ஆசிரியர் மீனா உடனிருந்தார்.